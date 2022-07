Incendies en Gironde : cela aurait-il pu être évité ?

INTERVIEW

Emmanuel Macron était mercredi en Gironde, à la rencontre des pompiers qui luttent contre les incendies depuis neuf jours maintenant. "Ce sont des héros absolus", a déclaré le chef de l’État. Ces feux auraient-ils pu être évités ? Pour Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, invité d'Europe 1 jeudi, "les incendies de forêt ne sont pas des phénomènes nouveaux".

"Construire le jour d'après"

"C'est très difficile, dans un moment comme celui là, de dire ce qu'on aurait pu éviter. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte de mobiliser le maximum de moyens possibles face à ces feux", a-t-il poursuivi au micro d'Europe 1. "La grande difficulté, c'est d'avoir des feux qui se multiplient à plusieurs endroits et dans des endroits qui sont inhabituels et des endroits qui n'avaient pas forcément prévu les moyens de lutte", a affirmé Marc Fesneau au sujet du feu qui ravage les monts d'Arrée.

Sur place, le président de la République a déclaré qu'il fallait "construire le jour d'après". Il a aussi annoncé un grand chantier national pour replanter la forêt. "Je mobiliserai dès la semaine prochaine les services du ministère avec les forestiers. Globalement, il faut qu'on réfléchisse sur nos forêts françaises, ce sont des millions d'hectares qui sont concernés", a expliqué Marc Fesneau.

"On n'est plus dans l'anticipation, on doit tenir compte du dérèglement climatique. Il va falloir qu'on évolue sur la nature des essences qu'on plante, la manière dont on organise la forêt, la manière dont on organise la mobilisation du bois en forêt", a-t-il conclu.