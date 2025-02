Immigration : «l'État-providence ne peut pas vivre avec la porte ouverte», déclare Thibault de Montbrial

Interrogé par Sonia Mabrouk, Thibault de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, estime que le sujet de l'immigration doit être abordé sous le prisme de la souveraineté.

Pour la grande interview Europe 1-CNews, Thibault de Montbrial, avocat et et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, plaide pour un meilleur contrôle migratoire pour l'intérêt de la France : "l'État-providence ne peut pas vivre avec la porte ouverte", déclare-t-il.

"La France accueille un quart de l'immigration européenne. C'est hallucinant. Tout cela, c'est l'attractivité", poursuit-il.

"Le débat est hystérisé"

L'avocat estime que la France est "un sujet majeur de souveraineté et qui ne doit pas être traité par la passion, mais par la raison".

"De quelle immigration la France a-t-elle besoin ? Pour quel métier ? Cette immigration a-t-elle des conséquences sécuritaires, sociales ou culturelles ?", soulève Thibault de Montbrial.

Il appelle à une rationalisation du débat sur ce sujet : "sur l'immigration, le débat est hystérisé. C'est insupportable. Les gens ne répondent à cette question avec des arguments rationnels, mais avec des passions".

Casser l'attractivité

Le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure dresse quelques mesures concernant la question migratoire sur le territoire : "La première est d'arrêter de raconter n'importe quoi en faisant croire aux Français en disant que la France a toujours été une terre d'immigration et que donc, il y aurait une sorte de continuité. C'est absolument faux. La France est devenue une terre d'immigration au milieu du XIXe siècle, à cause de la révolution industrielle. Et cette immigration est restée chrétienne jusqu'au début des années 1960, où elle est devenue musulmane, ce qui a induit un changement culturel majeur. La deuxième chose est qu'il faut casser l'attractivité de notre pays", conclut-il