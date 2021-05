Immigration : "être extrêmement ferme sur le contrôle des frontières de l’Europe", appelle Stefanini

INTERVIEW

Malgré une nuit calme, la crise couve toujours entre l’Espagne et le Maroc à propos de l’enclave de Ceuta. Dépassées, les autorités marocaines ont laissé passer en quelques jours 8.000 migrants, qui ont clandestinement rejoint le territoire situé au nord-est de Tanger, mais propriété de l’Espagne. Même si 6.000 d’entre eux ont été expulsés, les tensions restent vives entre les deux pays. Mais pour Patrick Stefanini, spécialiste des questions d’immigration, cette affaire est aussi, et surtout, celle de l’Europe. "Il faut être extrêmement ferme sur le contrôle des frontières extérieures de l’Europe", a appelé le haut fonctionnaire, auteur de Immigration, ces réalités qu’on nous cache, vendredi sur Europe 1.

"Une fois qu'ils auront pénétré sur le territoire européen, on aura beaucoup de difficultés à le reconduire dans leur pays"

A Ceuta, "ce sont des frontières pour l'Espagne, naturellement, mais aussi des frontières pour l'Europe, puisque les personnes qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur de ces enclaves, ensuite, en application du principe de libre circulation, eont la possibilité de rejoindre le continent européen", relève Patrick Stefanini. "Si on n'est pas capable de contrôler correctement ces frontières extérieures, de stopper les migrants qui s'y présentent alors qu'ils sont dénués de tout visa, de tout titre de séjour, l'expérience prouve qu'ensuite, une fois qu'ils auront pénétré sur le territoire européen, on aura beaucoup de difficultés à le reconduire dans leur pays."

Et pour le haut fonctionnaire, c'est plus qu'une vague migratoire qui se joue. "La France fait l'objet depuis vingt ans d'une vague migratoire considérable qui est souvent passée sous silence. Et cette vague migratoire non maîtrisée pose des problèmes redoutables d'intégration", juge Patrick Stefanini. "Donc, moi, je n'hésite pas à dire qu'en effet, derrière la question de la maîtrise de nos frontières extérieures, derrière la question de la maîtrise de l'immigration, il y a le sujet de la maîtrise et de la conservation des modes de vie."