Immigration : Eric Ciotti veut instaurer "un permis à point migratoire"

INTERVIEW

A moins d'un mois du congrès des Républicains qui désignera le candidat du parti à l'élection présidentielle, Eric Ciotti était l'invité de Sonia Mabrouk ce lundi matin sur Europe 1. Le candidat à l'investiture des Républicains a détaillé ses propositions pour limiter l'immigration, qui n'est selon lui "plus assimilable" car "trop nombreuse".

"La nationalité, elle doit se mériter"

Parmi les mesures que propose le député figure l'instauration d'un "permis à point migratoire" pour les étrangers voulant venir en France. "Aujourd'hui, on accorde des titres de séjour de façon quasi-automatique. On les a même portés a dix ans pour simplifier les choses sans vérifier qu'au bout d'un an, on a pas commis un délit ou tenu des propos contraires aux principes de la République." Le candidat à la primaire LR n'a en revanche pas précisé le fonctionnement de ce permis à point.

Farouche opposant à l'immigration, Eric Ciotti veut également durcir les conditions d'attribution de la nationalité française. "La nationalité, elle doit se mériter", a-t-il expliqué. Le député des Alpes-Maritimes veut pour ce faire abolir le droit du sol qui accorderait la nationalité "automatiquement". "Il faut vérifier l'adhésion de ceux qui demandent la nationalité aux valeurs de la République." "Il n'y a pas un droit à l'immigration. La France a le droit de choisir qui elle veut accueillir", a-t-il conclu.