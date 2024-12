«Il faut être prêt» à une présidentielle anticipée, affirme Sébastien Chenu

"Il faut être prêt" à une présidentielle anticipée, a affirmé Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du Rassemblement national, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, après les propos tenus par Marine Le Pen se disant prête à briguer l'Élysée.

Est-ce la fin du règne d'Emmanuel Macron ? Dans une interview donnée au Parisien, Marine Le Pen épargne pour l’heure le Premier ministre mais charge le chef de l'État et affirme "se préparer à une présidentielle anticipée". Invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu est revenu sur ces propos et a assuré que Marine Le Pen est prête à briguer l'Élysée.

"Il faut être [prêt] et Marine Le Pen l'est. Elle travaille depuis longtemps, elle se prépare. Notre mouvement se prépare depuis longtemps en faisant élire des femmes et des hommes, en travaillant sur un programme, sur des propositions, nous prenons au sérieux la situation du pays", a soutenu le député du Nord.