Pour Hugo Travers, "les jeunes s'intéressent plus aux programmes qu'aux politiques eux-mêmes"

INTERVIEW

Trois millions de vues, contre à peine plus de 960.000 vues. Le constat est clair : le youtubeur Hugo Travers a beaucoup plus intéressé son jeune public avec sa vidéo "Ce que j'ai dit à Marine Le Pen sur France 2" qu'avec son interview du président Emmanuel Macron. Invité de l'émission Ça fait du bien, celui qui tient la chaîne YouTube "Hugo décrypte" explique mardi au micro d'Anne Roumanoff cet écart, qui est selon lui plus dû aux formats des deux vidéos qu'aux personnalités politiques en jeu.

En 2019, Hugo Travers est invité face à Marine Le Pen dans L'Emission politique de France 2. "Au quotidien, je suis confronté à des messages de jeunes qui me demandent de vérifier des informations et des rumeurs", explique le youtubeur. "Quand France 2 m'a appelé pour me dire que je pouvais avoir dix minutes face à Marine Le Pen et m'a demandé ce que je ferais, le sujet des fausses informations m'a semblé intéressant."

"Si on veut que les jeunes votent, il faut d'abord qu'ils soient informés"

Dans la foulée de ce passage télé, Hugo Travers met l'extrait en ligne sur YouTube. "Aujourd'hui, c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne", observe-t-il. "Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un intérêt pour les personnalités politiques, qui n'est pas non plus un intérêt fou. Je fais beaucoup plus de vues quand je présente le programme d'un candidat, plutôt que quand je l'interviewe. C'est assez étonnant à voir, mais même des interviews de ministres n'intéressent pas forcément les jeunes."

Selon lui, ceux qui suivent ses vidéos le font pour avoir un résumé d'actualité et pour s'informer via ses reportages. L'approche de l'élection présidentielle de 2022 est pour lui cruciale. "Ça ne sert à rien de juste dire aux jeunes d'aller voter parce que c'est important", prévient-il. "Si on veut que les jeunes aillent voter, il faut d'abord qu'ils soient informés et qu'ils aient un intérêt pour ces sujets. La première chose, pour faire en sorte que les jeunes s'engagent, c'est l'information."

Mais Hugo Travers aimerait pousse plus loin cet engagement. Non pas en politique, mais pour aider les jeunes touchés par la crise sanitaire. "On est en contact avec des associations pour voir si on peut utiliser notre audience pour mobiliser et faire quelque chose", explique-t-il. "C'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'étranger." Sur ce principe, le youtubeur français Jérôme Jarre avait levé 2 millions d'euros contre la famine en Somalie en 2017. Hugo Travers est à la recherche d'autres modes d'action.