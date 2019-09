REPORTAGE

"On a été très touchés, on s’est dit spontanément qu’on allait dire merci." Claude Chirac s’est déplacée dimanche en fin de journée aux Invalides, afin de remercier les Français qui ont rendu un hommage populaire à son père. "Ça nous bouleverse, on est venus leur dire qu’on voulait les remercier de la part de notre mère et de notre part", a confié la fille de Jacques Chirac.

Un mot et une photo pour chacun

Claude Chirac a remonté la longue file d’attente, glissant un mot aux anonymes venus se recueillir par milliers devant le cercueil de l’ancien président de la République, placé à l’entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Après avoir serré des mains, elle n’a pas hésité à prendre des photos et à s’arrêter plusieurs minutes pour partager des souvenirs.

Claude Chirac remonte la file d'attente pour remercier les personnes présentes aux Invalides pic.twitter.com/feNiFMY0Wl — BFMTV (@BFMTV) September 29, 2019

Dans la foule, beaucoup avaient les larmes aux yeux. "Je vais les remercier d’être venus vers nous, ce n’est pas évident pour elle. Elle est à l’image de son père, proche des gens. C’est une histoire partagée, une histoire de cœur", déclare Josette, émue. Aux Invalides, des milliers de Français et même des personnes venues de l'étranger se sont succédé devant le cercueil de Jacques Chirac. L’hommage populaire, qui s’est terminé tôt lundi matin, sera suivi d’une journée de deuil national.