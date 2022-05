L'essayiste et ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy Henri Guaino est l'invité de Sonia Mabrouk mardi à 8h13 dans la matinale d'Europe 1. Il répond à ses questions sur la guerre en Ukraine, et plus particulièrement "la surenchère guerrière dans laquelle nous pouvons tous être entraîné". Il revient également sur l'Otan et le rôle des Européens dans ce conflit.

E.Macron soutient l’adhésion de la Suède à l’#OTAN. Après la Finlande, quels effets aura cette décision? Poutine menace de réagir.Qu’incarne l’OTAN? Quel est notre rôle en tant qu’Européens? Mon invité demain 8h13 sur @Europe1 alerte sur un engrenage irrémédiable, @Guaino_Henri — Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) May 16, 2022