Bougie de Hanouka allumée à l'Élysée : Emmanuel Macron suscite la polémique

Une réception qui s’est tenue jeudi soir à l'Élysée fait réagir toute la classe politique. Alors que la conférence des rabbins européens remettait son prix annuel à Emmanuel Macron, le chef de l'État a autorisé et a assisté à l'allumage de la première bougie de Hanouka. Une célébration d'une fête religieuse dans l'enceinte même de l'Élysée vivement critiquée.

"C'est une faute historique et irréparable"

Du jamais vu à l'Élysée. Dans la salle des fêtes du Palais, Emmanuel Macron assiste à l'allumage de la première bougie de Hanouka. À ses côtés, le grand rabbin de France Haïm Korsia. Des images qui choquent jusque dans son propre camp. "C'est contraire au principe même de laïcité" fustige un député de sa majorité. "C'est une faute historique et irréparable" accuse un élu Horizons.

Et la communauté juive française est loin d'approuver. "Ces images me mettent mal à l'aise" regrette un Français juif sur X (ex-Twitter). "Elles sont d'une confusion néfaste et puent le clientélisme. Il va falloir m'expliquer pourquoi la crèche de Noël est problématique dans les administrations, si on peut aller allumer les bougies de Hanouka à l'Élysée", poursuit un autre. Emmanuel Macron sème la confusion, lui qui, il y a un mois, n'a pas jugé utile de se rendre à la manifestation contre l'antisémitisme.