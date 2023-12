En quoi consiste Hanouka, la fête juive des Lumières, célébrée à partir de ce jeudi ?

Elle est l'une des fêtes les plus importantes pour la communauté juive. Ce jeudi débute pour huit jours Hanouka, aussi orthographiée Hanoucca ou appelée fête des Lumières, qui se célèbre chez les juifs par des illuminations accompagnées de bénédictions, de prières et de lectures bibliques. Elle prendra place du 7 décembre au 15 décembre, soit à partir du 25 du mois hébraïque de Kislev.

Cette année, elle sera particulièrement surveillée en France avec un contexte antiterroriste extrêmement tendu. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ainsi demandé à tous les préfets une "extrême vigilance" et dans un télégramme daté de dimanche "une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d’arrivée et de départ des fidèles, lors des rassemblements et offices".

D'où vient Hanouka et que signifie cette fête ?

Contrairement à d'autres fêtes majeures juives, comme Yom Kippour ou Shabbat, qui tirent leurs origines dans la Bible, Hanouka célèbre un évènement de l'histoire juive. Elle fut instituée en 164 av. JC. par Judas Maccabée, pour célébrer sa victoire sur Antiochos IV Épiphane. Selon le livre des Maccabés, plusieurs milliers de juifs qui avaient tenté de se révolter furent massacrés. Alors que le grand temple de Jérusalem avait été profané et était voué au culte de Zeus, une poignée de résistants juifs étaient parvenus à reconquérir Jérusalem, et édifiés un nouvel autel dans le temple. Le mot "hanouka", qui signifie "inauguration", célèbre donc cette reconquête.

Selon la croyance, au moment d'allumer le candélabre à sept branches, baptisé "ménorah" dans le temple reconquis, les Hébreux ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile d'olive. Celle-ci ne pouvait tenir allumées les bougies pour une seule journée alors que le candélabre doit brûler en permanence. Il leur fallait cependant huit jours pour produire de l'huile. La légende raconte que leur seule fiole d'huile a tenue les huit jours nécessaires. C'est pourquoi dorénavant Hanouka se célèbre en allumant des bougies, une pour chacun des huit jours de la durée de la fiole miraculeuse. L'occasion aussi de déguster des mets frits, comme les latkès, et faire des cadeaux aux enfants.