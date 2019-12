Grève : Sébastien Lecornu "souhaite que la justice soit saisie" après les coupures d'électricité

Amélie de Montchalin avait usée d'un ton quasiment guerrier mercredi soir sur Europe 1 à l'encontre de la CGT, ce jeudi Sébastien Lecornu fait de même. Invité du "Grand journal du soir" d'Europe 1 jeudi, le ministre chargé des collectivités territoriales, s'est érigé contre les coupures d'électricité pratiquées depuis le début du mouvement de lutte contre la réforme des retraites par des membres de la CGT Mines-Energie, et "souhaite que la justice soit saisie".

"J'appelle à des sanction rapides et fermes"

"La grève et les manifestations sont des droits importants, des libertés fondamentales, mais couper l'électricité de manière sauvage, ça me fait mal au cœur", dénonce-t-il. "C'est lamentable de voir des personnes qui ont un statut qui les protège au nom du service public, pour des raisons historiques, et qui aujourd'hui se permettre de faire cela. J'appelle à des sanction rapides et fermes sur le terrain disciplinaire", ajoute Sébastien Lecornu. Selon le ministre, Enedis "doit prendre ses responsabilités" et si faute il y a de la part de certains agents, elles doivent être "reconnues par des suspensions ou des révocations". Avant de franchir un pas : "Je souhaite que la justice soit saisie".

"Il ne faut rien laisser passer"

Pour mettre fin "à cette dérive non républicaine qui fait honte", le ministre rappelle "qu'une partie du réseaux de distribution d’électricité appartient aux mairies" et appelle les édiles locaux "à saisir les parquets à chaque fois qu'une action peut être menée". "Ce qu'il se passe est très grave", martèle Sébastien Lecornu. "Il ne faut rien laisser passer"