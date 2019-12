"Des égoïstes et des immatures" : à Plan-de-Campagne, une coupure d'électricité qui passe mal

REPORTAGE

"Je suis entre l'écœurement et l'envie de tout balancer." Jean-Charles, restaurateur, est fou furieux. Comme les 464 autres commerces de Plan-de-Campagne, l'une des plus grandes zones commerciales d'Europe située au nord de Marseille, son restaurant a été privé d'électricité pendant plus de trois heures à l'heure du déjeuner jeudi. Le résultat d'une coupure malveillante, qu'il juge totalement incompréhensible au micro d'Europe 1.

"Une poignée de gens irresponsables se permettent de mettre en péril des entreprises, des salariés, des clients qui ont déposé des RTT pour venir faire leurs achats de Noël. Ce sont des égoïstes et des immatures", peste Jean-Charles qui avait prévu 200 couverts et n'a pu servir personne. Ce sont 5.000 euros de perte de chiffre d'affaires pour lui.

"Les clientes sont parties les cheveux mouillés"

Sans électricité, plus de caisses, plus de système de sécurité. Le cinéma de la zone commerciale a carrément été évacué, 60.000 clients priés de sortir. Delphine, qui travaille dans un petit salon de coiffure indépendant, a dû composer. "On s'est retrouvés avec six clientes sans électricité. Plus d'eau chaude, plus rien. On ne pouvait pas rincer les gens. Donc elles sont parties les cheveux mouillés."

Impossible aussi de percevoir les paiements par carte bancaire, les terminaux étant hors service. "Ce n'est pas normal que nous trinquions", lance Delphine. "Pour nous, c'est vraiment une catastrophe."