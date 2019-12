Réforme des retraites : des coupures d'électricité comme symboles de la colère

ON DÉCRYPTE

Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté l'architecture de la réforme des retraites. Vingt-quatre heures plus tard, la quasi-totalité des syndicats s'opposent à ce plan. Dans le Sud-Ouest, par exemple, le mouvement de contestation se traduit par des coupures de courant. Les syndicats de gaziers et d'électriciens sont aux manettes, notamment à Béziers où les grévistes ont coupé le courant dans le centre-ville et aux alentours.

À 11 heures jeudi, 33.000 foyers étaient concernés. L'électricité est revenue progressivement mais cette coupure a, par exemple, empêché Michelle, gérante d'un bar tabac de travailler, jeudi matin. "On vient de retrouver le courant maintenant. Cela faisait deux heures que l'on était sans courant, depuis 9h45. L'ordinateur, la caisse, les machines pour les cartes bleues, rien ne marchait. C'est embêtant", se plaint-elle au micro d'Europe 1.

De nouvelles coupures d'électricité le 17 décembre

À Béziers, le centre hospitalier a lui aussi été touché, même si les générateurs de secours ont pris le relais. Des coupures de courant dans le Nord sont également en cours. C'est le cas dans le centre commercial "Promenade des Flandres", à Neuville-en-Ferrain, près de Tourcoing ainsi que dans la zone commerciale Auchan, située juste à côté.

Les jours précédents, des coupures de courant ont touché d'autres villes, principalement dans l'Hérault. Mardi, 5.000 foyers étaient privés d'électricité toute la matinée et hier, 1.000 foyers étaient touchés. Les militants de la CGT Énergie ont prévu, pour le 17 décembre, date de la nouvelle journée d'action, encore plus de coupures d'électricité.