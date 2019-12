Grèves : "Les hommes politiques n'ont pas à céder au chantage", martèle Aurore Bergé

INTERVIEW

Les tranchées sont creusées. Alors que doit se dérouler jeudi une réunion multilatérale entre les organisations syndicales, patronales, et le Premier ministre pour essayer de trouver une voie de sortie à la crise autour de la réforme des retraites, Aurore Bergé a adressé un message virulent à Philippe Martinez et à la CGT, qui militent pour un retrait pur et simple de la réforme : "Les hommes et les femmes politiques n'ont pas à céder au chantage. Ce n'est pas parce que la CGT essaye de nous mettre un pistolet sur la tempe en nous disant 'vous retirez sinon pas de trains', que l'on doit reculer".

"Si Philippe Martinez veut se présenter, qu'il n'hésite pas"

Invitée du "Grand journal du soir" d'Europe 1 mercredi, la porte-parole de LREM Aurore Bergé a poursuivi son attaque : "Dans notre pays, nous avons des élections, et ce sont les élections qui décident dans notre pays des projets politiques qui doivent être menées [...] il y a d'ailleurs des élections municipales dans quelques mois. Si Philippe Martinez veut se présenter, qu'il n'hésite pas à la faire et on verra si la base de son projet arrive à emporter l'adhésion des Français".

Au 14ème jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, Aurore Bergé a rappelé que beaucoup de cheminots "ne font pas grève" (environ 13% de grévistes mercredi). Ce qui lui permet d'avancer que ces personnes "sont convaincues que les trains doivent circuler". Et de conclure en prédisant que "si les partenaires sociaux empêchaient les familles de se réunir à Noël, cela se retournerait contre eux".