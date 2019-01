Grand débat : le travail de Chantal Jouanno à la tête de la CNDP très critiqué

Alors que les modalités exactes de l'organisation du grand débat national doivent être dévoilées lundi après-midi par Matignon, on s'affaire en coulisses pour que tout soit fin prêt mardi, date du début de la consultation. Mais les services qui ont repris le dossier des mains de la commission nationale du débat public (CNDP) après la démission de Chantal Jouanno voient rouge. Plusieurs sources ont confié à Europe 1 avoir trouvé un chantier peu (et mal) avancé.

"Il a fallu tout reprendre". "Rien n'était prêt", s'agace un cadre des services gouvernementaux. "On a tout repris, tout déchiré et tout recommencé. On sera prêt à temps mais aucun document de la CNDP ne sera utilisé tel quel." Un proche d'un ministre de premier plan confirme que la commission "a laissé un travail très insuffisant". "Il a fallu tout reprendre. C'était dans un état d'avancement qui n'est pas celui que nous disait Chantal Jouanno."

Une troisième source fustige "l'amateurisme" des équipes de l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. "C'est hallucinant. C'est probablement la vraie raison du départ de Jouanno", lance, perfide, un conseiller.

"Stratégie de décrédibilisation". Faut-il y voir un règlement de compte avec Chantal Jouanno, dont le retrait précipité est intervenu alors que la mise sur pied de ce grand débat était déjà compliquée pour l'exécutif ? Contactée par Europe 1, l'ancienne ministre se défend et dénonce une "stratégie de décrédibilisation" de la CNDP. "Ils ont fait pareil avec toutes les personnes qu'ils ont voulu dégager", explique-t-elle. Sa commission a d'ailleurs publié lundi un rapport de tout ce qui a été mis à disposition du gouvernement. Une manière de répondre aux critiques.