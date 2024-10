Gouvernement Barnier : le poids de la Fonction Publique sur l’économie française

Hier sur Europe 1 et C News, Nicolas Sarkozy a fustigé un nombre trop élevé de fonctionnaires dans l'Hexagone, à hauteur de 5,7 millions. Des effectifs en hausse continue depuis plusieurs années et qui n'arrangent pas nos finances. En 2022, la France comptait 778.000 agents publics de plus qu'en 2017, et ce, alors que le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à infléchir la courbe, promesse abandonnée en cours de route.

Plus de 60 milliards d'euros de dépense par an

Mais les dépenses publiques de personnel représentent plus de 12 % du PIB dans notre pays, plaçant la France dans le peloton de tête européen avec les pays scandinaves. François Heckel, spécialiste des finances publiques, explique qu'il "faudrait qu'on arrive à réduire le nombre d'emplois dans la fonction publique en revoyant les missions de service public et en revoyant l'organisation administrative."

Outre le sujet des effectifs, se pose aussi la question des retraites du personnel. Rien que dans la fonction publique d'État, les montants de pension versés chaque année se chiffrent à hauteur de 60 milliards d'euros. Et pour Nicolas Marques, directeur de l'Institut économique Molinari, c'est en agissant sur ces dépenses que l'État trouvera une grande partie de ses économies. "La bonne solution, ce serait de mettre de l'argent de côté au niveau de l'État pour financer les retraites des personnels. On économiserait 60 milliards d'euros par an."

Une piste non négligeable pour tenter de rétablir les finances publiques, alors que la moitié de la dégradation de la dette française ces dernières années serait liée aux retraites.