Gouvernement Barnier : « C'est le retour de la quatrième République » déclare Eric Zemmour

Etonné de l'arrivée de Michel Barnier du parti des Républicains au pouvoir, Eric Zemmour, président de Reconquête, a déclaré que "nous vivions le retour de la quatrième politique". L'ancien candidat à la présidentielle déplore "des partis politiques qui ne vivent que pour la croissance de leur propre parti."

"La macronie diabolise LFI pour ensuite se rallier avec eux"

"Ils ne pensent qu'à leur propre sort, à leur propre destin sans se soucier de l'intérêt du pays" déplore Eric Zemmour. Si l'avenir politique du pays lui semble incertain, le président de Reconquête! ne voit plus aucune cohérence dans les choix des partis politiques :"La macronie diabolise LFI pour ensuite se rallier avec eux. Le Rassemblement national a des attitudes qui changent de semaines en semaines, ils ont voté pour des LFI au bureau de l'Assemblée." Des choix politiques qui ne conviennent pas à Eric Zemmour.

Pour Eric Zemmour, ce "marécage politique" montre les limites de la cinquième République. Et s'il compte "dépolitiser le pays et libérer les Français de la politique", il avait également critiqué critiquer Michel Barnier, le nouveau Premier ministre lors d'un meeting à Orange :"Personne n'avait envie de Michel Barnier, personne n'a peur de Michel Barnier, mais personne n'espère rien de lui non plus. Il symbolise la politique française dans tout son ennui".