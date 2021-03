Gestion du Covid : la méthode de Macron "n'est pas la bonne", dénonce Anne Hidalgo

INTERVIEW

Alors que Paris et l'Ile-de-France sont entrés samedi dans un troisième confinement, Anne Hidalgo était l'invitée d'Europe 1 dimanche matin. La maire de Paris en a profité pour critiquer le manque de transparence de l'exécutif. "Une épidémie se gère en donnant beaucoup d’informations. Je pense que la méthode qui a été choisie par le Conseil de défense et le Président de la République, de ce point de vue, n’est pas la bonne. Il faut que l’on partage beaucoup l’information. Ce qui a manqué, c’est l’explication sur pourquoi fin janvier-début février, alors que beaucoup de pays européens décident de reconfiner, en France, la décision n’est pas celle-là. Il fallait qu’on connaisse les éléments qui étaient entre les mains du Président de la République", demande l'édile.

"Les avis du Conseil scientifique ne sont même plus publiés"

Fallait-il, à ce moment-là opter pour un confinement plutôt qu’un couvre-feu à 18 heures comme l’a fait le Président ? "Je n’ai pas les éléments qu’il avait alors et je regrette que ces éléments-là n’aient pas été partagés et débattus. Je pense que ce n’est pas bon qu’un homme décide seul", répond la maire de Paris. Elle pointe aussi du doigt l'importance désormais minorée du Conseil scientifique. "Les avis du Conseil scientifique ne sont même plus publiés ou longtemps après", a-t-elle dénoncé. "Je pense qu’il y a un problème de méthode", a appuyé la maire de Paris.

"Dire qu’il vaut mieux être dehors plutôt qu’à l’intérieur est une bonne chose"

La ville de Paris fait partie des territoires soumis à de nouvelles restrictions sanitaires pour lutter contre les contaminations au Covid-19. Le couvre-feu a été repoussé à 19 heures, les déplacements à l’extérieur ne sont plus limités dans le temps. Les habitants doivent en revanche ne pas sortir d’un rayon de 10 kilomètres et les déplacements inter-régions sont interdits sauf motifs impérieux. Avec cette stratégie, l’exécutif a voulu miser sur un confinement "en extérieur". Une mesure approuvée par Anne Hidalgo : "Dire qu’il vaut mieux être dehors plutôt qu’à l’intérieur est une bonne chose." Cependant, elle a également confié qu’elle n’avait été tenue au courant de la décision annoncée par Jean Castex que tard dans la journée.

"La responsabilisation et non pas l'infantilisation"

"Rémi Salomon (président de la Commission médicale de l'AP-HP) dit depuis longtemps qu'il faut plutôt essayer d'aérer, de ventiler et d'être dehors. Cette piste-là me paraît une bonne piste. On sait aussi que dans cette épidémie, il y a eu un effet sur la santé mentale des Français. On sait aussi que si on arrête complètement l'activité physique, si on ne sort plus, si on n'a pas une activité physique, on est aussi moins résistant aux différentes maladies. Par ailleurs, dans la stratégie qui consiste à dire à nos concitoyens 'vous pouvez sortir, mais attention, quand vous êtes à l'intérieur, ne faites pas de regroupements familiaux ou amicaux parce que c'est là qu'il y aura des contaminations', on mise sur la responsabilisation et non pas l'infantilisation. Je pense que, depuis le début de cette épidémie, qu'on a beaucoup infantilisé les Français", a conclu Anne Hidalgo.