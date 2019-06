Gérard Collomb n'est "pas inquiet" face aux soupçons de détournement de fonds publics

Le maire de Lyon Gérard Collomb a reconnu jeudi avoir été "surpris" par la perquisition menée la veille à son domicile mais a assuré qu'il n'était "pas inquiet" quant à l'issue de l'enquête ouverte sur d'éventuelles faveurs accordées à son ex-compagne.

"J'attends d'une manière sereine"

"On est toujours surpris le matin à 6h30, à l'heure du laitier, surtout quand vous êtes avec vos enfants qui sont encore couchés. Ça les a surpris un peu. Ils n'avaient pas cette habitude jusqu'à présent", a déclaré l'ex-ministre de l'Intérieur au sujet de la perquisition menée dans son appartement du 5ème arrondissement.

"Ça ne m'inquiète pas du tout. J'attends d'une manière sereine, et on verra le déroulement de la procédure. On répondra à toutes les questions", a-t-il poursuivi, acceptant d'aborder le sujet qui agite la capitale des Gaules lors d'une conférence de presse consacrée aux projets écologiques dans l'hypercentre lyonnais.

Une enquête pour des avantages accordés à une ex-compagne

La mairie de Lyon et le domicile de Gérard Collomb ont été perquisitionnés mercredi dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier (PNF) après réception d'un rapport provisoire de la chambre régionale des comptes (CRC) d'Auvergne-Rhône-Alpes consacré à la gestion de la ville de Lyon.

Selon les magistrats de la CRC cités par Le Canard enchaîné, qui a révélé l'affaire, Gérard Collomb aurait fait bénéficier à Meriem Nouri - avec qui il était en couple dans les années 1990 - de plusieurs emplois municipaux depuis plus de vingt ans. Le journal mentionne également des "rémunérations complémentaires payées en heures supplémentaires".

Gérard Collomb interroge le timing de cette affaire

"Je n'ai rien à cacher. Ça doit faire une petite quarantaine d'années que je suis dans la vie publique et on a beaucoup essayé de chercher des failles dans ce que nous faisions. Mais nous avons toujours été d'une grande rigueur", s'est défendu Gérard Collomb. L'édile a aussi répété être "un peu étonné" de constater que "ce problème, qui date apparemment d'une vingtaine d'années, sorte juste après les Européennes et juste avant les municipales", pour lesquelles Gérard Collomb, élu depuis 2001, sera de nouveau candidat.

"Je n'étais pas au courant de l'enquête. Il semble que d'autres personnes l'étaient dans la ville. Ils avaient un temps d'avance sur moi... pour une fois", a-t-il ironisé, en une allusion au nom de son comité de soutien aux prochaines élections municipales et métropolitaine.