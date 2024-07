Gérald Darmanin annonce l'interpellation et l'expulsion ce mercredi d'un imam radicalisé sénégalais

"Ce matin encore, nous avons pu interpeller, et il sera expulsé aujourd'hui, un imam radicalisé sénégalais qui est dans le département de l'Aube." Invité de la Grande interview Europe 1 - CNews, Gérald Darmanin a annoncé l'interpellation et l'expulsion d'un imam radicalisé. Si l'interpellation a déjà eu lieu, l'expulsion, elle, doit se dérouler dans la journée, précise le ministre de l'Intérieur. Une rapidité rendue possible par la loi immigration et séparatisme portée par Gérald Darmanin. "Nous avons la possibilité d'expulser des imams radicalisés en 24 heures. Voilà, ça, c'est de l'efficacité pour la protection des Français."

"Ces personnes n'ont rien à faire sur le territoire de la République"

Si Gérald Darmanin n'a pas donné de plus amples informations sur le profil de cet imam, il a précisé que ce dernier "évoque dans ses prêches que les femmes doivent rester chez elles, que les musulmans ne doivent pas se mélanger aux non-musulmans". Pour le ministre, "ces personnes n'ont rien à faire sur le territoire de la République".

Et de conclure : "Voir le nouveau Front populaire dire que dès qu'ils vont arriver, ils vont supprimer ces lois. Je pense que c'est extrêmement dangereux pour mon pays."