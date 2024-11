Gabriel Attal lance sa fondation «Faire Face» pour lutter contre le harcèlement scolaire

L'ancien Premier ministre Gabriel Attal a officialisé mercredi le lancement de sa fondation "Faire face", une initiative visant à lutter contre le harcèlement scolaire. Son objectif : fédérer et amplifier l'action des associations existantes, tout en apportant une organisation structurée à un phénomène de société qui touche de nombreux élèves en France. Jeudi, un évènement est organisé en Sorbonne par Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale pour sensibiliser les jeunes sur le sujet.

Un engagement fort contre un problème systémique

Gabriel Attal, qui cumule désormais les fonctions de président de groupe parlementaire et futur dirigeant de Renaissance, a expliqué sa volonté de "franchir une étape systémique à un problème systémique". Son engagement contre le harcèlement scolaire s'inscrit dans une démarche à la fois de soutien direct et de mobilisation collective.

Co-président de la fondation avec Béatrice Le Blay, mère de Nicolas, un adolescent qui s'est suicidé en septembre 2023 après avoir été victime de harcèlement, et Elian Potier, ancien harcelé, Gagriel Attal a promis de "partager le travail" avec ses co-présidents et de se concentrer sur un rôle d’"impulsion".

La fondation "Faire face" repose en grande partie sur l'engagement des bénévoles et, à terme, de permanents. Gabriel Attal a souligné que son rôle serait avant tout celui d'une "boussole", guidant la direction de l'association, tout en favorisant la mobilisation de la société civile contre le harcèlement scolaire, un fléau qui touche, selon les chiffres, deux élèves par classe en moyenne en France.

Trois missions prioritaires pour la fondation "Faire face"

La fondation se donne trois grandes missions : La première étant de répondre aux besoins immédiats des établissements scolaires, en fournissant des intervenants spécialisés sur la question du harcèlement, et en prenant en charge les frais de déplacement si nécessaire.

La deuxième est d'organiser des formations pour les personnels éducatifs et les parents. L'ex Premier ministre a révélé que des sessions de sensibilisation seront proposées, y compris pour les entreprises, afin d'élargir l'impact de la mobilisation.

Enfin Gabriel Attal a expliquer comment les victimes et leurs familles seront accompagnés. La fondation offrira un soutien juridique aux victimes, notamment en facilitant l'accès à des avocats bénévoles, et en apportant une aide financière aux familles les plus démunies, pour leur permettre de porter plainte ou d’obtenir justice.

Un soutien renforcé de la part de l'État

Lors de cet événement, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a annoncé la reconduction annuelle du questionnaire de détection du harcèlement lancé l'année dernière. Ce questionnaire anonyme permet aux élèves de s'exprimer librement sur leurs expériences, et sera mis à la disposition des élèves de France du CE2 à la Terminale, à compter de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, le 7 novembre. Les élèves auront jusqu'au 15 novembre pour répondre à cette enquête.

La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet s'est adressée sur X aux jeunes de France à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’École.

Mon message aux jeunes de France à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’École ⬇️



La fondation "Faire face" a pour ambition de transformer la lutte contre le harcèlement scolaire en une cause collective, impliquant les établissements, les parents, les professionnels de l'éducation, ainsi que l'ensemble de la société civile. Gabriel Attal a insisté sur l’importance de ce travail de sensibilisation et de mobilisation pour mettre fin à cette forme de violence, encore trop souvent ignorée ou sous-estimée.