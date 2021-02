Gabriel Attal est l'invité de Sonia Mabrouk vendredi à 8h15

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal est l’invité de Sonia Mabrouk à 8h15 vendredi dans la matinale d’Europe 1. Il revient sur le débat organisé jeudi soir entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen. Gabriel Attal réagit également au hashtag #scienceporcs, par le biais duquel de nombreux étudiants des IEP ont révélé cette semaine agressions sexuelles et viols. Il répond enfin aux questions de Sonia Mabrouk sur les derniers chiffres du coronavirus en France et sur la circulation des différents variants.