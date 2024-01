Gabriel Attal : 48% des Français font confiance au nouveau Premier ministre, selon notre sondage

Un sondage Ipsos, publié en décembre dernier, faisait de Gabriel Attal la personnalité politique préférée des Français avec 40% d'opinion favorable. Une donnée supplémentaire qui a sans doute contribué à faire germer la décision d'Emmanuel Macron. Celle de nommer Premier ministre l'ancien porte-parole de l'exécutif qui est donc devenu ce mardi, à 34 ans, le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire de la Ve République.

Une popularité qu'est venue confirmer un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et Le Journal du dimanche. Gabriel Attal bénéficie en effet de la confiance de 48% des Français interrogés. Un score satisfaisant, mais néanmoins inférieur à celui de sa prédécesseure, Elisabeth Borne, lors de son arrivée à Matignon en mai 2022. "C'est un bon score, mais, de la part de l'enfant chéri des sondages qui caracole en tête de tous les baromètres de personnalité, on aurait pu s'attendre à mieux", tempère ainsi sur Europe 1 Julie Gaillot, directrice du pôle society CSA.

Plus populaire chez les seniors que chez les jeunes

Néanmoins, plusieurs enseignements, parfois inattendus, ressortent de cette consultation menée auprès de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus. En dépit de son jeune âge, le nouveau Premier ministre est ainsi plus populaire chez les seniors que chez les 18-24 ans. Ces derniers ne sont que 44% à lui faire confiance, contre 54% pour les plus de 50 ans. Un chiffre qui atteint même 60% chez les 65 ans et plus. Les 25-34 ans sont, à l'inverse, les plus sceptiques puisque seuls quatre sondés sur dix, dans cette tranche d'âge, disent faire confiance à l'ancien ministre de l'Éducation nationale.

Les résultats, selon la proximité politique des personnes interrogées, fournissent également des résultats intéressants, au regard du parcours politique de l'intéressé. Car avant de rejoindre Emmanuel Macron, c'est au Parti socialiste que le jeune Gabriel Attal s'est aiguisé. Il fut même conseiller de Marisol Touraine au ministère de la Santé, durant le quinquennat de François Hollande. Et pourtant, les sympathisants socialistes lui font assez nettement moins confiance (51%) que les partisans des Républicains (63%).

Les sympathisants de droite, plus enclins à lui accorder leur confiance

De façon générale, c'est à droite que la nomination de l'ex-porte-parole du gouvernement convainc davantage. Il faut dire qu'au cours de son passage à l'Éducation nationale, Gabriel Attal s'est emparé d'un dossier cher à la droite : celui de l'interdiction de l'abaya, entérinée à la fin de l'été, tout juste un mois après son arrivée rue de Grenelle. À gauche, en revanche, seules 44% des personnes interrogées lui accordent leur confiance.

Les plus circonspects sont, sans surprise, ceux qui s'opposent à la majorité. À gauche d'abord, où seuls trois sondés sur dix, parmi les proches de la France insoumise, font confiance à Gabriel Attal, mais aussi à droite, où 69% des adeptes du mouvement Reconquête!, fondé par Eric Zemmour, ne croient pas en l'action future du nouveau chef du gouvernement.