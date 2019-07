Accusé de dépenses excessives, François de Rugy a présenté sa démission du gouvernement

L'ESSENTIEL

Le ministre de la Transition écologique François de Rugy, au centre d'une polémique sur des dépenses excessives, a annoncé avoir présenté sa démission mardi matin au Premier ministre, s'estimant victime d'un "lynchage médiatique" et précisant avoir déposé une plainte en diffamation contre Mediapart.

Les informations à retenir : François de Rugy a présenté sa démission à Edouard Philippe, mardi matin

Emmanuel Macron a accepté cette "décision personnelle", a indiqué l'Elysée

Onze mois après le départ de Nicolas Hulot, une nouvelle période de vacance s'ouvre au ministère de l'Écologie

"Les attaques et le lynchage médiatique me conduisent à prendre le recul nécessaire"

"Les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l'objet me conduisent aujourd'hui à prendre le recul nécessaire - ce que chacun comprendra. La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement la mission que m'ont confiée le Président de la République et le Premier ministre. Dès lors, j'ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin", a écrit le ministre dans un communiqué.

"Je suis trop attaché à l’écologie à laquelle j’ai consacré tout mon engagement militant, pour accepter que notre action écologique soit affaiblie par des mises en cause personnelles incessantes", ajoute François de Rugy, disant sa "fierté" des "actions entreprises" en dix mois passés à l'Hôtel de Roquelaure. "Je veux dire aussi à bientôt. Plus que jamais, c’est le combat pour la République et pour l’écologie qui m’anime".

Emmanuel Macron accepte sa démission

Le numéro deux du gouvernement, qui devait présenter mardi au Sénat le projet de loi énergie et climat, s'est entretenu mardi matin avec Edouard Philippe. Son passage devant les députés lors des questions au gouvernement, prévu à 15 heures, s'annonçait difficile. Les révélations par Mediapart de dîners fastueux organisés quand il présidait l'Assemblée nationale, de travaux dans son logement de fonction au ministère ou de son appartement près de Nantes, avaient sérieusement fragilisé le ministre, qui s'était défendu tout le week-end sur ces informations en cascade.

François de Rugy paraissait bénéficier du soutien de l'exécutif. De Belgrade où il était en visite, Emmanuel Macron avait dit lundi soir avoir "demandé au Premier ministre d'apporter toute la clarté" sur cette affaire afin de prendre des décisions sur la base "de faits", estimant que "sinon, ça devient la République de la délation". L'Elysée a indiqué que le chef de l'Etat acceptait une "décision personnelle", mardi après-midi.

La démission de François de Rugy ouvre une nouvelle période de vacance au ministère de l'Ecologie, 11 mois après la démission fracassante de Nicolas Hulot et alors qu'Emmanuel Macron a fait de la préservation de l'environnement un des marqueurs forts de la suite de son quinquennat. "L'autre victime de cette situation, c'est l'écologie", estime ainsi le porte-parole d'EELV Julien Bayou sur Twitter : "qui pour succéder à De Rugy sur ce poste et cet enjeu si malmené par le gouvernement ?"

Cette démission s'imposait.

L'absence de transparence et le faste des réceptions abîment la confiance dans nos institutions. L'autre victime de cette situation c'est l'écologie : qui pour succéder a #derugy sur ce poste et cet enjeu si malmené par le gouvernement? https://t.co/ie0SfcmBrM — Julien Bayou (@julienbayou) July 16, 2019

Mediapart salue une victoire de "l'information"

"L'information a été plus forte que la communication", a réagi auprès de l'AFP Fabrice Arfi, l'un des journalistes de Mediapart à l'origine des enquêtes visant le ministre. "Mediapart n'a fait que son travail et continuera de le faire", a souligné le journaliste. "La démission de Monsieur Rugy, qui n'appartient qu'à lui et au gouvernement, montre une chose: l'information a été plus forte que la communication".

Sur Twitter, le site d'information a publié dans la foulée une nouvelle enquête portant sur les frais de député du ministre. "Il a pris les devant et quitté le gouvernement", estiment les auteurs de l'article, établissant un lien direct entre ces nouvelles révélations et la démission de François de Rugy. "Nos questions lui ont été envoyées hier (lundi), nous attendions ses réponses pour 14 heures, et ce sera l'annonce de sa démission", a écrit le dirigeant du site Edwy Plenel, toujours sur le réseau social.

.@FdeRugy a démissionné ce mardi 16 juillet du gouvernement. Mediapart s’apprêtait à publier cette nouvelle enquête sur l’utilisation de ses frais professionnels en tant que député. Révélations. https://t.co/qdviCamrh1 — Mediapart (@Mediapart) July 16, 2019

François de Rugy a de son côté annoncé avoir "déposé (mardi) matin une plainte pénale en diffamation" contre Mediapart. "La volonté de nuire, de salir, de démolir, ne fait pas de doute. Je suis soumis à un feu roulant de questions nouvelles et contraint de parer sans cesse à de nouvelles attaques", estime-t-il dans son communiqué.