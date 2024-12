François Bayrou peut-il rester maire de Pau tout en étant Premier ministre ?

Nommé Premier ministre la semaine dernière, François Bayrou présidera le conseil municipal de la ville de Pau ce lundi soir, avec l'ambition d'y conserver son mandat de maire.

François Bayrou se rendra lundi soir à Pau, la ville des Pyrénées-Atlantiques dont il est le maire depuis 10 ans, pour présider le conseil municipal, avec l'idée de conserver son mandat tout en étant Premier ministre. Le Béarnais a été choisi vendredi par Emmanuel Macron pour remplacer Michel Barnier à Matignon.

A la question de savoir si les deux fonctions sont cumulables, il faut savoir qu'aucun texte n'oblige un Premier ministre à démissionner de son mandat de maire. L'article 23 de la Constitution interdit seulement le cumul d'une fonction de ministre avec un mandat "parlementaire" (député ou sénateur). Le nouveau chef du gouvernement avait d'ailleurs déjà conservé son mandat quand il avait été ministre de la Justice du 17 mai au 21 juin 2017.

Un cas de figure assez rare

Une source gouvernementale confirme que l'intention de François Bayrou est bien de conserver la mairie. Il participera à distance au conseil interministériel de crise (CIC) sur Mayotte, dévastée par un cyclone meurtrier, avant de présider le conseil municipal à Pau.

S'il venait à rester aux manettes de la mairie paloise, son cas rappellerait celui de Jacques Chirac, resté mairie de Paris en même temps que l'exercice de son rôle de Premier ministre entre 1986 et 1988. Dans le même registre, Rachida Dati n'avait pas renoncé à son mandat dans le 7e arrondissement de Paris lorsqu'elle est devenue ministre de la Culture des gouvernements Attal et Barnier.

Ses plus récents prédécesseurs à Matignon Jean-Marc Ayrault, Jean Castex et Edouard Philippe avaient quant à eux laissé leurs fauteuils de maire, respectivement de Nantes, Prades et Le Havre à leurs suppléants.