France - Danemark au Stade de France : les supporters danois confiants malgré tout

Comment raviver la flamme de l'amitié franco-britannique mise à mal par la polémique du Stade de France ? Devant le Sénat, lors d'une audition d'explication, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a changé de ton. Il a présenté des "excuses sincères" sur l'usage disproportionné de gaz lacrymogènes contre des supporteurs anglais. Britanniques et Espagnols qui estiment avoir été violentés pourront porter plainte dans leur pays dès lundi.

Cette polémique s'inscrit dans un contexte où la France doit accueillir de nouveau 75.000 personnes au Stade de France pour le match France-Danemark en Ligue des Nations. Les premiers supporteurs danois sont arrivés ce mercredi à Paris. Comment appréhendent-ils ce match et surtout l'entrée dans le stade après les incidents de samedi dernier ?

"ll faut bien vivre sa vie"

Au terminal B2 de l'aéroport Charles-de-Gaulle, Rasmus s'apprête à sauter dans un taxi. Sur son visage, il affiche une sérénité à toute épreuve malgré les incidents de la semaine dernière. "C'était terrible. Les Anglais sont connus pour ça mais la finale de la Ligue des champions, ce n'est pas la même chose que ce France-Danemark", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Rasmus parcourt l'Europe depuis des années pour soutenir son équipe en tribunes. Peu de choses peuvent décourager cet habitué des stades : "Je suis allé en Pologne, en Roumanie, en Serbie, en Suède, en Norvège et au Portugal. Si tu as peur de ça, alors tu peux avoir peur de tout ! Autant rester chez soi toute la journée. Lorsqu'on prend l'avion, l'avion peut s'écraser, mais il faut bien vivre sa vie".

"J'aime la France"

Trois de ses amis ont fait le trajet avec lui depuis Copenhague dont Oliver qui reste de marbre face aux récentes images du Stade de France. "Ça peut arriver lors d'une grande finale et je n'ai pas eu une mauvaise image de la police française. J'aime la France, j'ai vécu ici et on est sûr que tout est prêt pour le match. On sait qu'on va passer un bon moment", détailler Oliver.

La préfecture de police a annoncé un dispositif renforcé pour la rencontre. Au total, 300 supporteurs danois sont attendus vendredi.