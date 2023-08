Fort de Brégançon : la demeure présidentielle sous haute sécurité

Fin juillet, le président Emmanuel Macron ainsi que sa femme Brigitte sont arrivés au fort de Brégançon dans la villégiature présidentielle de Borne-les-Mimosas. Le chef de l'État, qui ne s'y était pas rendu depuis le mois de mai, devrait y passer quelques jours de vacances. Au programme de ce séjour, du repos, du soleil mais aussi du travail et tout ça, dans une ambiance ultra sécurisée.

Entre 12 et 14 personnes à temps plein

Tout est fait pour assurer la sécurité du chef de l'État. Perchée sur un piton rocheux de 35 mètres de haut, encerclée par la mer, la demeure présidentielle est une véritable forteresse, difficile d'accès mais surveillée et entourée en permanence, comme l'explique Christian Prouteau, fondateur du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. "Il y a la sécurité qui est physique sur le fort lui-même, avec quelques personnes qui sont là pour se relayer nuit et jour. Pour surveiller l'environnement aérien, on est en six et huit personnes qui tournent en permanence. Donc disons que ça fait entre douze ou quatorze personnes à temps plein", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Une organisation qui a un prix. Par exemple, le prix d'un bain de mer du chef de l'État est estimé autour de 60.000 euros de dispositif de sécurité, entre les plongeurs et les bateaux de la gendarmerie nationale. C'est pour cela qu'en 2018, Emmanuel Macron a fait construire une piscine hors-sol, préférant l'intimité des jardins à la mer. D'autant que l'intimité des présidents à été plusieurs fois mise à mal, puisque le fort de Brégançon est un symbole parfois pris pour cible. Rien qu'en mars 2023, l'électricité du fort a été coupée plusieurs fois par des opposants à la réforme des retraites.