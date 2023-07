Chirac, Hollande, Macron... Le fort de Brégançon, un lieu de vacances incontournable pour les présidents

Alors que les Français partent progressivement en vacances, les membres du gouvernement prennent eux-aussi quelques jours de repos. Si les ministres sont sur le départ, le président de la République Emmanuel Macron et sa femme eux, sont arrivés au fort de Brégançon dans le Var ce week-end. Un lieu de villégiature traditionnel pour les chefs d'État. Pour l'occasion, Europe 1 s'est replongée dans ses archives.

Car le fort de Brégançon et les présidents, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 55 ans chez les habitants de Bormes-les-Mimosas, commune sur laquelle trône cette imposante bâtisse militaire du 18ᵉ siècle. Le passage des chefs d'État crée toujours de l'effervescence, comme ce bel accueil réservé à François Hollande pour son premier séjour en 2012.

Bain de foule

Devant des dizaines de curieux, le président socialiste, fraîchement élu à l'époque, avait pris le temps d'échanger quelques mots. "C'était incroyable. Il m'a parlé sans difficulté. Il m'a dit qu'il ira se baigner, etc. Simple comme tout", expliquait une Varoise au micro d'Europe 1.

Et si le président socialiste était plutôt un adepte des bains de foule pendant ses vacances, ce n'était pas le cas de tous ses prédécesseurs. En 2017, avant le premier passage d'Emmanuel Macron, les habitants de Bormes-les-Mimosas n'hésitaient d'ailleurs pas à se livrer au petit jeu des comparaisons.

Des habitudes bien rodées

"Le plus sympa, c'était Giscard. C'était un bon gars, qui venait nous voir et qui parlait à tout le monde", se remémore un riverain. "Mais le plus visible, c'était Sarkozy. Il faisait du vélo, il saluait les gens. Alors que Chirac lui, il ne s'arrêtait pas et passait en voiture", poursuit-il.

Et chaque président avait ses petites habitudes. Jacques Chirac, par exemple, se rendait souvent aux messes de l'église de Bormes-les-Mimosas, pendant que Nicolas Sarkozy, lui, préférait se lancer dans de grandes balades à vélo dans les alentours.