Fabien Roussel : «Je suis pour que l'on agisse fortement sur les factures énergétiques»

La guerre arrive dans le porte-monnaie des Français. Les chefs d'entreprise, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), sont confrontés à une situation très périlleuse car les prix de l'énergie et des matières premières s'envolent. Face à l'inflation, les salariés demandent également des hausses de salaires. Au micro d'Europe 1, le candidat à l'élection présidentielle Fabien Roussel est revenu sur plusieurs de ses propositions pour aider les Français à faire face à la crise.

Pour le candidat communiste, il ne faut pas opposer les patrons d'entreprise aux salariés. "Ils ont raison tous les deux. Le prix des œufs augmente de 50% à cause de toutes ces matières premières qui, elles aussi, augmentent. Et les salariés, de leur côté, réclament de pouvoir vivre dignement de leur salaire. Le Smic reste encore à 1.280 euros net par mois. Excusez moi, mais aujourd'hui, vu l'inflation des factures, ça ne permet pas de vivre", a-t-il expliqué.

Des prêts bonifiés pour faire face à l'inflation

Face à la flambée des prix de l'énergie, les PME sont dorénavant obligées de baisser leurs marges, selon une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour limiter l'impact de cette hausse des prix sur le pouvoir d'achat, Fabien Roussel souhaite que "l'on agisse fortement sur les factures énergétiques".

"Le prix de l'électricité, ce sont les ventes spot. C'est la spéculation sur le marché de l'électricité, alors que c'est un besoin fondamental. Donc, je souhaite que l'on reprenne en main cette production énergétique et cette tarification de l'énergie pour aider tout de suite nos entreprises", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

"Je propose des prêts bonifiés. C'est quand vous empruntez 100 euros, vous remboursez 80 euros. Ça veut dire que c'est un prêt avec lequel on gagne de l'argent à taux négatif. La Banque centrale européenne l'a fait aux marchés financiers. C'est possible. Eh bien, moi, je propose de le faire en tant qu'Etat", a-t-il ajouté. Pour Fabien Roussel, il s'agit d'une manière directe d'aider les chefs d'entreprises en agissant sur le prix des factures, pour leur permettre "d'avoir de l'argent pour répondre à ses besoins et à cette inflation des prix".