Fabien Roussel appelle à un «consensus républicain» sur l'immigration

Alors qu'un projet de loi sur l'immigration devrait arriver à l'automne à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin tente de trouver des voix, notamment du côté des Républicains. Ces derniers ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient déposer deux propositions de loi sur le sujet. Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix ont également appelé Emmanuel Macron à organiser un référendum sur la question de l'immigration. Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/CNews/Les Échos ce dimanche, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, est revenu sur le sujet et appelle à un "consensus républicain" sur l'immigration.

"Obtenir un consensus le plus large possible"

"Nous devons avoir une politique digne de ce nom" sur l'immigration, insiste Fabien Roussel. "Pourquoi ne nous fixerions-nous pas de travailler à un consensus républicain sur ce sujet ? [...] Travaillons tous ensemble à obtenir un consensus le plus large possible avec un débat approfondi avec nos concitoyens sur cette question, sans faire la course à l'échalote à celui qui sera le plus proche des positions de l'extrême droite, mais en prenant les problèmes là où ils sont", avance le secrétaire national du PCF.

Quant aux difficultés à trouver un consensus entre les différents partis, Fabien Roussel considère que "si l'on envisage cette question-là dans des rapports politiciens et d'oppositions, on ne va pas s'en sortir par le haut. C'est une question importante, grave, avec des vies humaines derrière, il y a des questions de droits de l'homme, de dignité humaine. Et donc, plutôt que de s'écharper, pourquoi ne pas écouter celles et ceux qui travaillent sur ces questions-là ?", propose-t-il au micro du Grand Rendez-vous, en prenant l'exemple de "responsables associatifs" ou "responsables d'institutions importantes qui ont eu à gérer l'Ofpra, les demandes d'asile, la question des travailleurs sans papiers..."

"Le PCF fera des propositions"

Pour Fabien Roussel, les propositions des LR, et notamment la possibilité d'un durcissement de la politique d’immigration via une révision de la Constitution, "ne sont pas sérieuses". "Ayons un débat large en donnant tous les éléments à la population et pas des faux chiffres, pas de fake-news, sans faire peur. Cette question-là est importante avec la crise climatique. On va avoir à gérer tout ça ensemble et pas que la France."

"Étudions tout ça sereinement et nous avancerons", insiste-t-il avant d'assurer que "le Parti communiste français fera des propositions qui concerneront autant les étrangers qui viennent dans notre pays, le droit d'asile, le travail... Mais ça concernera aussi les travailleurs français. Nous sommes tous concernés par cette question-là", conclut-il au micro du Grand Rendez-vous.