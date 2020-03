EVENEMENT - Christophe Castaner invité d'Europe 1 jeudi à 8h15

ÉVÉNEMENT

Pendant que la France entamera son troisième jour de confinement total, jeudi, Christophe Castaner répondra aux questions de Sonia Mabrouk et des auditeurs, de 8h15 à 8h45. Le ministre de l'Intérieur reviendra évidemment sur les mesures de confinement prises par le gouvernement, qu'il a qualifiées de "plus strictes d'Europe", mais aussi sur le déploiement de 100.000 policiers et gendarmes sur le territoire afin de contrôler les mouvements des Français, ordonnés de limiter leurs mouvements.

Après avoir répondu à Sonia Mabrouk, Christophe Castaner répondra à vos questions, que vous pouvez lui poser au 3921 (0,5 euro la minute) ou via le hashtag #RadioOuverte sur les réseaux sociaux, qu'Europe 1 a mis en place lundi pour vous donner la parole pendant la crise sanitaire.

Une interview que vous pouvez suivre en direct dans la vidéo ci-dessus.