Coronavirus : avec #RadioOuverte, Europe 1 bouscule ses programmes et répond à vos questions

Dans cette période de crise sanitaire, Europe 1 adapte ses programmes dès lundi 16 mars pour vous accompagner et vous éclairer sur la pandémie de coronavirus et ses conséquences. Que ce soit dans la matinale présentée par Matthieu Belliard (6h-9h30), dans Votre grande journal du soir (18h-20h) avec Nathalie Levy, avec Raphaëlle Duchemin aux commandes de La France Bouge (12h-14h), Mélanie Gomez à la tête de l'émission de santé d'Europe 1, Sans rendez-vous, (15h-16h) ou encore Christophe Hondelatte, qui propose chaque jour un récit exceptionnel dans Hondelatte Raconte, toute l'antenne d'Europe 1 reste à l'écoute et au service de ses auditeurs.

>> Posez vos questions et témoignez en appelant le 3921 (0,50 centimes la minute) ou avec le hashtag dédié #RadioOuverte sur les réseaux sociaux

Voici tous les détails :

• La Matinale de Matthieu Belliard exceptionnellement de 6h à 9h30 toute cette semaine

Vous pourrez retrouver le médecin urgentiste Jimmy Mohamed, qui livre chaque jour son expertise et ses conseils pour faire face à cette crise sanitaire. Il s'appuiera notamment sur vos messages et vos interventions.

• La France Bouge de Raphaëlle Duchemin (12h30-14h)

Semaine spéciale mobilisation et solidarité aux auditeurs dans l'émission du midi. On s'intéresse aux problématiques qui touchent les entreprises via les témoignages d’acteurs de la vie quotidienne et du milieu associatif.

Outre le 3921 et le hashtag, vous pouvez nous joindre à cette adresse mail : e1-lafrancebouge@europe1.fr

• Hondelatte Raconte de Christophe Hondelatte (14h-15h)

Christophe Hondelatte met en lumière les récits et témoignages des auditeurs et auditrices en direct.

• Sans rendez-vous de Mélanie Gomez (15h-16h)

Comme chaque jour depuis le début de la pandémie, notre émission dédiée à la santé s'intéressera aux nombreuses questions et témoignages autour du coronavirus.

• Votre Grand journal du Soir de Nathalie Lévy (18h-20h)

Chaque soir, Votre Grand journal du Soir balaie l'actualité du jour, avec un focus particulier sur la pandémie de coronavirus. Une émission qui vous permet de rester bien informés sur l'évolution de la situation.

Des tranches d'informations aux émissions, toute l'antenne d'Europe 1 est mobilisée pour apporter toutes les réponses nécessaires pour une meilleure compréhension et gestion du quotidien.