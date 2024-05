Européennes : «Une élection fondamentale», la majorité tente de se remobiliser avec un grand meeting organisé mardi

La macronie veut lancer le sprint final des Européennes en tenant mardi soir un meeting à la Maison de la Mutualité, à Paris. La liste conduite par Valérie Hayer veut mobiliser le camp présidentiel alors que les sondages la donnent très loin du RN de Jordan Bardella et toujours menacée par le troisième homme de cette campagne, Raphaël Glucksmann.

Serrer les rangs dans une ambiance de campagne morose. C’est l’objectif de ce meeting, comme l’explique le porte-parole Clément Beaune. "C'est une élection de mobilisation et toutes celles et tous ceux qui pensent que maintenant tout le monde est plus ou moins pro-européen, qui pensent que ce n'est pas la peine de voter le 9 juin, toutes celles et ceux qui se font intoxiquer toute la journée par le Rassemblement national et d'autres qui leur disent 'ce n'est pas un scrutin pour l'Europe. C'est un scrutin national, c'est une revanche, une élection passée ou un prologue d'une élection à venir.' Ce n'est pas vrai", assure l'ancien ministre des Transports. "C'est une élection fondamentale pour l'Europe."

Éviter le vote sanction

Replacer l’Europe au centre du débat, une priorité pour la majorité, notamment pour éviter le vote sanction contre Emmanuel Macron. "Sept ans au pouvoir, c'est très long. Il y a une lassitude chez nos électeurs", reconnaît un proche du chef de l’État. Pour autant, le Président compte bien s’impliquer encore davantage dans la campagne. Certains voyaient même l'actuel chef de l'État participer au meeting de ce mardi soir à Paris. Mais sauf coup de théâtre, il ne sera pas là…

"Un rassemblement à la veille d’un jour férié et au moment où le PSG jouera son match le plus important de la saison… ce n’est pas l’idéal pour prendre la lumière" souffle un stratège macroniste.