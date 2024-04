Européennes : reconduite des sortants, renouvellement nécessaire... le casse-tête des Républicains

Les Républicains vont devoir choisir. Alors que les trois premiers noms de leur liste pour les prochaines élections sont déjà connus, à savoir François-Xavier Bellamy, Céline Imart, et Christophe Gomart, il reste désormais à décider des candidats qui viendront la compléter. Cette décision sera prise lors de la Commission nationale d’investiture des Républicains qui se réunit mardi.

Et le premier casse-tête pour LR est de trancher le cas Nadine Morano. Ancienne ministre, très identifiée des Français par son discours sur l’immigration et la sécurité, elle est vue par certains comme un atout face à Jordan Bardella et Marion Maréchal, quand d’autres la jugent trop caricaturale. Plusieurs cadres craignent également son pouvoir de nuisance en cas d’absence sur la liste.

Quid du cas Hortefeux ?

Selon la volonté d'Eric Ciotti, cette liste devra être représentative géographiquement de la France et paritaire. Elle pourrait ainsi être complétée chez les femmes par les eurodéputés sortantes comme Nathalie Colin Oesterlé et Anne Sander.

Chez les hommes, la présence éventuelle de Brice Hortefeux divise fortement en interne. Sarkozyste historique, proche de Laurent Wauquiez, il est pour beaucoup le symbole d’une époque révolue à droite. Pour cette place, le président des jeunes Républicains Guilhem Carayon, l’eurodéputé sortant Geoffroy Didier, ou le proche de Gérard Larcher, Patrick Dray sont en lice.

L’ordre sera déterminant pour connaître les chances de chaque candidat d’être élu. Si les sondages en restaient là, LR pourrait envoyer entre 7 et 8 députés au Parlement européen.