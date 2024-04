Européennes : Raphaël Glucksmann, «un européen en toc», Jean-Noël Barrot tacle les concurrents de Valérie Hayer

Dans six semaines, les Français sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Pour l'instant, le Rassemblement national est en tête avec 29% des intentions de vote, selon un sondage Opinionway pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. Le candidat PS et Place Publique, Raphaël Glucksmann, continue également de grapiller des points, et est désormais crédité à 12%. Il pourrait ainsi continuer à se rapprocher de Valérie Hayer, candidate de la majorité présidentielle, qui ne devance le candidat de gauche que de 7 points (19%). Le match semble donc se jouer pour la deuxième place du podium.

Invité d'Europe 1 matin week-end, le ministre délégué chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, a taclé les concurrents de la candidate de la majorité. Selon lui, "Jordan Bardella est un fusil à blanc, il n'a eu aucune influence au Parlement européen pendant cinq ans", et "Raphaël Glucksmann voudrait nous faire croire qu'il est très européen, mais c'est un Européen en toc".

Jordan Bardella "n'a aucune chance de porter la parole et les idées françaises"

Le ministre reproche à la tête de liste RN d'avoir "cessé de déposer des amendements ou des rapports" au Parlement européen, où il a été élu il y a près de 5 ans. "C'est un vote inutile, et ce qu'il ne faudrait pas qu'il se produise, c'est que pour se faire plaisir, certains de nos concitoyens décident de donner sa chance à quelqu'un qui n'a aucune chance de porter la parole et les idées françaises à Strasbourg et à Bruxelles dans les cinq prochaines années", fustige Jean-Noël Barrot au micro d'Europe 1.

Le ministre chargé de l'Europe fait un constat identique sur le bilan de Raphaël Glucksmann, également élu au Parlement européen en 2019. "Dans les grands moments de l'histoire européenne de ces cinq dernières années, lorsqu'il a fallu se prononcer sur le plan de relance européen, sur la neutralité carbone de l'Europe en 2050 ou encore sur la protection des frontières avec le pacte asile et immigration, tout cela, Raphaël Glucksmann ne l'a pas voté."

Pourtant, la campagne de Valérie Hayer semble patiner. Jeudi, lors de son discours sur l'Europe devant les étudiants de la Sorbonne, Emmanuel Macron a cherché à relancer la candidature de la tête de liste, de plus en plus distancée par Jordan Bardella. Une idée que réfute Jean-Noël Barrot : "La campagne présidentielle est dynamique. Le seul vote utile, c'est celui de Valérie Hayer, parce que la situation est grave. La seule question qui est posée le 9 juin prochain, c'est de savoir qui pourra rallier les Allemands, les Hollandais, les pays baltes, les pays nordiques à nos positions. Et la réponse, elle est sans appel. Seule Valérie Hayer est en capacité de le faire parce qu'elle est en position centrale au Parlement européen et que les décisions au Parlement européen se prennent au centre", a martelé le ministre chargé de l'Europe au micro d'Europe 1.