Élections européennes 2024 : dépôt des candidatures, jour du vote... Les dates-clés du scrutin

Tous les cinq ans, les Européens sont appelés à élire leurs députés, celles et ceux qui les représenteront au Parlement, dans le cadre des élections européennes. Ce sera le cas en ce début du mois de juin dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Au contraire de l'élection présidentielle, le scrutin européen départage des listes de candidats, et se déroule sur un seul tour de scrutin. Et cette année, 81 députés français rejoindront l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Voici le calendrier à retenir.

1er mai : date limite pour s'inscrire sur les listes électorales

Les citoyens français ont jusqu'au 1er mai pour s'inscrire sur les listes électorales. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore procédé à la démarche, il est possible de s'inscrire directement en ligne, en se rendant physiquement à sa mairie ou même en lui adressant un courrier.

6 au 17 mai : dépôt des candidatures

Les différentes têtes de liste se sont déclarées ces derniers jours, mais leur candidature n'est pas encore officielle. C'est à partir du lundi 6 mai, 9 heures précises, que les candidats pourront déclarer officiellement la participation de leur liste à ces élections auprès du ministère de l'Intérieur, précise l'article 3 du décret 2024-226 du 12 mars 2024. Les candidats ont jusqu'au vendredi 17 mai, 18 heures, pour déposer leur liste.

Vendredi 17 mai, 19 heures : tirage au sort de l'ordre de présentation des listes

Peu après la clôture du dépôt des candidatures, le ministère de l'Intérieur procédera, à partir de 19 heures, au tirage au sort de l'ordre de présentation des listes. Cela déterminera l'ordre des affiches des différentes listes sur les panneaux électoraux.

A noter qu'il n'y a pas de limite de nombre de listes prévue par le ministère de l'Intérieur. Lors des précédentes élections européennes en 2019, 34 avaient été déposées place Beauvau.

Lundi 27 mai, minuit : début de la campagne officielle

Le coup d'envoi de la campagne officielle pour le scrutin européen est donné le 27 mai en France. Des clips réalisés par les équipes des candidats sont alors diffusés à certains moments de la journée. Le lundi 27 mai marque également l'installation des affiches de campagne sur les panneaux électoraux.

Mercredi 5 juin : envoi des documents électoraux aux électeurs et aux maires

Le 5 juin est la date limite d'envoi des documents électoraux (professions de foi, bulletins de vote) aux électeurs et aux maires par la commission de propagande.

Vendredi 7 juin, minuit : fin de la campagne et début de la trêve électorale

La campagne pour les élections européennes va battre son plein jusqu'au vendredi 7 juin, minuit. Effectivement, la trêve électorale débute dans la nuit de vendredi à samedi. Les candidats ont l'interdiction "de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents" ainsi que "de faire diffuser par tout moyen de communication au public, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale", comme le rappelle le code électoral. Ces interdictions s'adressent également aux médias et à tous les citoyens.

La trêve électorale débutera le jeudi 6 juin au soir dans les territoires où le vote se déroulera le samedi. C'est le cas pour les départements d'Outre-mer, la Polynésie française ou encore pour les bureaux de vote ouverts dans les ambassades à l'étranger.

Dimanche 9 juin : jour du vote

C'est le dimanche 9 juin, entre 8 heures et 20 heures, que les Français pourront voter pour leur liste favorite en métropole. Une date qui n'est pas commune à tous les autres pays membres de l'UE. En réalité, ces élections ont lieu du 6 au 9 juin prochains. Par exemple en Irlande, les électeurs sont appelés aux urnes le vendredi 7 juin.

Jeudi 13 juin, minuit : date limite pour la proclamation officielle des résultats

Le soir du scrutin, le 9 juin, les premiers résultats donneront les grandes tendances et les listes qui pourront être représentées au Parlement. L'heure limite de proclamation des résultats par la commission nationale de recensement général des votes est prévue à minuit le jeudi 13 juin. C'est à ce moment-là que les résultats définitifs seront connus.

Mardi 16 juillet : session inaugurale du Parlement européen

Les eurodéputés nouvellement élus lors du scrutin de juin entreront en fonction le mardi 16 juillet. C'est à cette date qu'ils participeront à la session inaugurale du Parlement européen. Ils siégeront alors à Strasbourg pour une durée de cinq ans, soit jusqu'en 2029.