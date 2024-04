Élections européennes : pour Emmanuel Macron, le Rassemblement national «ne propose rien»

Le Rassemblement national "ne propose rien" dans la campagne des élections européennes, a affirmé Emmanuel Macron dans un entretien publié samedi par les quotidiens régionaux du groupe Ebra, où le chef de l'Etat dénonce "l'hypocrisie démocratique" du parti d'extrême droite. "Le RN ne propose rien. Il y a sept ans ils voulaient sortir de l'Europe et de l'euro. Il y a deux ans on ne savait plus trop", attaque Emmanuel Macron, interrogé par une douzaine de jeunes en marge de sa visite à Strasbourg vendredi.

De même, au Parlement européen, les élus du parti à la flamme "disent qu'ils sont avec les agriculteurs, mais ne votent pas la PAC", poursuit le président de la République. "Ils servent aux gens de la démagogie", insiste le chef de l'État, prenant l'exemple de l'immigration contre laquelle ses adversaires d'extrême droite "proposent de fermer les frontières", mais "quand ils sont aux responsabilités, ils voient qu'ils ont besoin de l'Europe pour protéger leurs frontières".

"Réceptacle de colère"

"Il y a une hypocrisie démocratique du RN", ajoute le chef de l'État. "Un réceptacle de colère ne fait pas un programme et l'agrégation des frustrations ne fait pas un projet", poursuit-il. Le président entend donc "convaincre que leur réponse n'est pas la bonne", alors que la candidate de son parti, Valérie Hayer, est largement distancée dans les sondages par le favori Jordan Bardella, président du RN.

Emmanuel Macron dit également vouloir "convaincre les jeunes (...) de l'importance d'aller voter", en dépit d'une participation traditionnellement faible au scrutin européen. "L'abstention n'est pas une fatalité, mais on doit expliquer pourquoi voter", assure-t-il, pointant "un risque à ne pas voter", exemple du Brexit à l'appui.