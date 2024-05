Européennes : «Nous aurons besoin de la mobilisation de tous», Jordan Bardella joue la carte du vote utile à droite

À moins de trois semaines des élections européennes, la liste de Jordan Bardella est toujours largement en tête des intentions de vote. La liste RN atteint même 31 %, soit 15 points de plus que celle de la majorité. Invité de CNews et Europe 1 ce lundi 20 mai, le président du RN s'est montré conquérant en ne défendant pas son avance, mais en partant en quêtes de nouvelles voix en jouant clairement la carte du vote utile à droite.

"L'union fait la France"

Mais d'abord, Jordan Bardella est passé à l'offensive en pilonnant ses adversaires de droite. "Eric Zemmour démontre, encore une fois, qu'il n'est peut-être pas le responsable politique de l'esprit de finesse," a-t-il notamment déclaré avant de souligner qu'"en débattant avec Monsieur Boyard de La France insoumise, Monsieur Bellamy en adopte aussi les codes, les mœurs et les outrances."

Mais s'il ne retient pas ses coups contre leurs dirigeants, le président du RN compte néanmoins sur les électeurs de Reconquête et des LR pour bâtir l'union des droites autour de son parti. "L'union ne fait pas seulement la force, mais l'union fait la France, précisément dans le cadre du redressement du pays. Nous aurons besoin de la mobilisation de tous, de l'énergie de chacun", a assuré Jordan Bardella.

"Et c'est la raison pour laquelle, moi, dans ces élections européennes, je tends la main aux électeurs des Républicains, aux cadres locaux des Républicains. Je leur dis 'venez travailler à mes côtés, venez travailler avec nous, venez participer au redressement du pays'. Je m'adresse aussi aux électeurs d'Eric Zemmour qui, je le sais, sont extrêmement soucieux de voir la France disparaître." Jordan Bardella le sait, les sondages plaident en sa faveur. Traditionnellement, au sein d'un camp, le vote utile profite à la composante la plus puissante.