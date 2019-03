Européennes : Loiseau investie tête de liste LREM, Canfin n°2

La ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau est investie en tête de la liste LREM aux Européennes, avec l'écologiste Pascal Canfin en deuxième position. Parmi les suivants figurent la directrice de la Maison de l'Europe à Rennes, Marie-Pierre Vedrenne (MoDem, n°3), le président des Jeunes Agriculteurs (JA) Jérémy Decerle (n°4), la navigatrice Catherine Chabaud (n°5), la sénatrice Agir Fabienne Keller (n°7) et le journaliste Bernard Guetta (n°8).

La ministre va démissionner de ses fonctions mercredi matin, à l'issue du Conseil des ministres, selon les informations d'Europe 1. Le Conseil des ministres est ainsi exceptionnellement avancé à 8 heures mercredi, et la démission de la ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sera annoncée dans la foulée de ce Conseil.

Autour de 23% d'intentions de vote dans les sondages. Les sondages accordent actuellement à la liste LREM-MoDem autour de 23% d'intentions de vote, ce qui correspondrait peu ou ou prou au même nombre d'élus. Parmi les 30 premiers candidats de la liste, 7 viennent des rangs du MoDem. Le parti Les Républicains (LR) a été le premier à réagir à la composition de cette liste, dont l'annonce officielle est prévue vers 16H30.

"La liste LREM est un concentré du pire de ce que le macronisme peut produire : Loiseau, une techno fédéraliste pro-GPA en tête, et Canfin, ancien ministre de Hollande anti-capitaliste et pro-immigration derrière ! Le seul vote crédible et constructif est @lesRépublicains", a tweeté la porte-parole Lydia Guirous.