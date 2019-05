Européennes : le RN devance LREM, EELV troisième surprise, LR plonge

Une confirmation et plusieurs surprises. Dimanche soir, les premières estimations après les élections européennes ont confirmé la première place du Rassemblement national, avec entre 23% à 24,2% des voix, selon les estimations de quatre instituts. Le parti d'extrême droite était pressenti en tête devant La République en marche dans les derniers sondages avant l'élection. Le parti présidentiel récolte entre 21,9% à 22,5% des suffrages.

Jeu égal entre LFI et le PS. La liste Jadot (écologiste-EELV) crée la surprise en 3e position avec entre 12,5 et 13% des voix. Les Républicains obtiennent entre 8 et 9%. Les PS/Place publique et LFI sont au coude-à-coude entre 6,2% et 7%. Avec ces résultats, le RN obtient entre 22 et 26 sièges, LREM entre 20 et 24, EELV de 11 à 14 sièges, LR de 7 à 10 sièges, le PS/Place publique et la France insoumise entre 5 et 8 sièges chacun. Les autres listes n'obtiendraient pas d'élus.