Européennes : entre poids lourds historiques et nouveaux visages, qui va composer la liste des Républicains ?

Alors que les élections européennes arrivent à grands pas, il est l'heure pour Les Républicains de choisir qui va accompagner François-Xavier Bellamy, Céline Imart, et Christophe Gomart sur la liste du parti. Ce lundi, les cadres LR se sont réunis au siège pour se mettre d'accord et parmi les discussions, deux cas ont surtout fait débat, Nadine Morano et Brice Hortefeux, deux sarkozystes historiques.

Soutenus par Wauquiez

Ils ont pour eux l'expérience de ministre, une donnée importante pour un parti qui aspire à gouverner et un ancrage local solide en Lorraine pour Nadine Morano et en Auvergne et pour Brice Hortefeux. Tous deux ont l'appui de cadres du parti et notamment de Laurent Wauquiez. Mais leur présence serait pour plusieurs élus le symbole d'une époque révolue pour la droite. Beaucoup plaident pour faire émerger de nouveaux visages et l'incertitude plane encore sur leur sort ce mardi matin. Il faut dire que le parti a longtemps retardé l'échéance.

Réponse ce mardi

Eric Ciotti et François-Xavier Bellamy souhaitent éviter, autant que possible, d'avoir à composer avec la rancune des absents. C'est un exercice désagréable pour tous les chefs de parti, reconnaît un candidat en balance. Il y a une indécision sur l'ensemble de la liste, résumait de son côté un salarié des Républicains, lundi soir, suspendu, comme beaucoup, à la décision de la Commission nationale d'investiture du parti dont l'issue est attendue ce mardi matin.