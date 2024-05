Européennes : Élisabeth Borne en dernière position de la liste du camp présidentiel

L'ancienne Première ministre Élisabeth Borne figurera sur la liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes, en position non éligible, a-t-on appris lundi auprès de son entourage, confirmant une information de BFMTV. Les 30 premiers noms de cette liste menée par l'eurodéputée Valérie Hayer ont été dévoilés vendredi, à près d'un mois d'un scrutin pour lequel le camp présidentiel est distancé dans les sondages par celle du Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella.

81e et dernière position de la liste

Selon BFMTV, Élisabeth Borne, redevenue députée après son départ de Matignon, sera en 81e et dernière position. "J'ai accepté d'être sur la liste pour marquer mon plein soutien à Valérie Hayer et au projet de la majorité qui est le seul crédible pour l'Europe", a déclaré Élisabeth Borne, selon des propos rapportés à l'AFP par son entourage. "Je vais continuer à m'engager dans cette campagne pour porter nos idées et notre projet pour l'Europe", a-t-elle ajouté.

Plusieurs autres personnalités de la majorité figureront en queue de cette liste, comme Edouard Philippe (76e), le président du MoDem François Bayrou (78e) ou l'actuel ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné (80e), a-t-on appris auprès de l'équipe de campagne Renaissance, qui a également indiqué que l'avocat Jean Veil, fils de Simone Veil, occupera la 74e position.