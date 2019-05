CARTE - Européennes : à Paris, LREM domine devant Europe Écologie-Les Verts

CARTE

À Paris, Renaissance, la liste emmenée par Nathalie Loiseau, est arrivée en tête des élections européennes, ce dimanche. La République en marche a dominé les suffrages (32,92%), devant Europe Écologie-Les Verts (19,89%) et Les Républicains (10,19%). La liste du Rassemblement national n'arrive qu'en cinquième position.

LREM fait mieux que résister à la poussée du RN

Si le Rassemblement national est arrivé en tête au niveau national, à Paris, il n'en est rien. Le mouvement présidentiel a réuni près d'un électeur sur trois (32,92%), et devance largement Europe Écologie-Les Verts (19,89%), en deuxième position. Les Républicains prennent la troisième place du podium, avec un score légèrement supérieur à leur résultat national (10,19%). Même constat pour le PS/Place publique. La liste de Raphaël Glucksmann arrive en quatrième position, avec 8,16% des voix (contre 6,18% au niveau national). Pourtant en tête du scrutin national, la liste du RN ne figure qu'en cinquième position (7,22%). Et La France insoumise passe de peu la barre symbolique des 5% (5,31%).

Dans le détail, la République en marche est arrivée en tête dans seize des 20 arrondissements parisiens. La liste emmenée par Nathalie Loiseau atteint même près de la moitié des voix dans le 8ème arrondissement (47,16%), le 7ème (46,53%) et le 16ème (46,10%). La participation atteint elle 57,88%, sept points de plus que la moyenne nationale.

EELV en tête dans quatre arrondissements, LR s'effondre

Surprise de ce scrutin, la liste conduite par Yannick Jadot, Europe Écologie-Les Verts, s'est hissée en tête du scrutin dans quatre arrondissements parisiens. Les écologistes dominent les arrondissements les plus populaires, à savoir le 10ème arrondissement (28,94%), le 18ème (25,85%), le 19ème (23,65%), et le 20ème (24,76%). Dans les autres arrondissements, les Verts font mieux que résister, et prennent la deuxième ou la troisième place partout ailleurs, devançant systématiquement le PS et le RN.

De leur côté, les Républicains n'ont pas séduit les Parisiens. Le parti de la droite et du centre arrive en deuxième position dans le 7ème arrondissement (21,74%), le 8ème (19,4%), et le 16ème (24,22%), mais ne figure même pas sur le podium dans onze des 20 départements parisiens. Un échec retentissant, d'autant que les Républicains ont envoyé deux députés parisiens à l'Assemblée nationale, en 2017.

En Île-de-France, LREM en tête, le RN troisième

Au niveau régional, les résultats sont du même prdre. La République en marche prend la tête du scrutin, avec 27,26% des voix, largement devant Europe Écologie-Les Verts (15,88%). Le Rassemblement national prend la troisième place (14,12%), grâce à de très bons scores en Seine-et-Marne, où la liste conduite par Jordan Bardella arrive en tête (24,4%), et dans la Val d'Oise, où le RN est crédité de 19,5% des voix, à la deuxième place. Les Républicains (9,28%) et le Parti socialiste/Place publique (6,54%) complètent le Top 5. La participation au niveau régional (50,6%) est proche du niveau national.