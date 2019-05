Élections européennes : taux de participation en hausse à plus de 50%

Les taux de participation pour les élections européennes sont "les plus élevés en 20 ans" et l'estimation est de 51% pour les 27 pays de l'UE sans le Royaume Uni, a annoncé dimanche le Parlement européen. Le taux de participation affiné en incluant le Royaume-Uni pourrait se situer entre 49 et 52%, a indiqué le porte-parole du Parlement Jaume Duch.

De fortes hausses, supérieures à 10 points de pourcentage ont été enregistrées en Espagne, en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, selon les estimations. La participation est également en hausse en Allemagne et en France.