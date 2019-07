Envoi de SMS à des lycéens : la CNIL appelle Wauquiez à la "vigilance"

L'autorité chargée de veiller au respect de la vie privée dans le domaine informatique a appelé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez à la "vigilance pour l'avenir" après l'envoi en septembre d'un SMS à des lycéens. Dans un courrier daté du 6 juin dont une copie a été transmise à la presse mardi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) précise qu'elle clôt la procédure.

Des "anomalies" dans les bases de données de la Région

Début septembre 2018, des élus d'opposition à la région s'étaient émus dans des communiqués de presse de l'envoi à des lycéens d'un texto signé "Laurent Wauquiez Président de la Région" leur souhaitant "une excellente rentrée" et de "belles réussites". Y voyant "un détournement du fichier du Pass' Région", une carte offrant des avantages aux 15-25 ans en Auvergne-Rhône-Alpes, ils avaient saisi la Cnil. L'autorité invite Laurent Wauquiez "à veiller à ce que les messages envoyés soient strictement conformes aux finalités pour lesquelles les utilisateurs ont été informés et ont consenti". La Cnil relève aussi de "nombreuses anomalies" dans la base de données Pass'Région et réclame au président de la Région de "bien vouloir mettre à jour" ce fichier.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, la Région affirme "prendre acte de ces demandes de mise en conformité techniques de son prestataire". "Plutôt que d'utiliser le fichier des lycéens et lycéennes de cette manière-là, je préférerais que l'exécutif régional se concentre sur les vrais besoins des lycéens : des bâtiments isolés, une cantine accessible bio et locale, un soutien de la Région dans leurs projets... Ce SMS, ce n'était ni fait, ni à faire. La Cnil le confirme. Maintenant, concentrons-nous sur les politiques régionales", estime dans un communiqué la présidente du groupe Rassemblement citoyen écologiste et solidaire, Monique Cosson.