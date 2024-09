EN DIRECT - Michel Barnier nommé Premier ministre : la passation de pouvoir aura lieu à 18 heures

Emmanuel Macron a nommé jeudi l'ex-ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, comme Premier ministre, a annoncé l'Elysée 60 jours après le second tour des élections législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité. Le plus vieux Premier ministre de la Ve République succède ainsi à Matignon à Gabriel Attal, 35 ans, qui était lui le plus jeune. Il va devoir tenter de former un gouvernement susceptible de survivre à une censure parlementaire, pour mettre fin à la plus grave crise politique de la Ve République.

Les principales informations : Michel Barnier est officiellement nommé Premier ministre ce jeudi par Emmanuel Macron

La passation des pouvoirs avec Gabriel Attal est prévue à 18 heures à Matignon

Le RN "jugera sur pièces son discours de politique générale" avant de le censurer ou non à l'Assemblée, assure Jordan Bardella

"L'élection a été volée aux Français", accuse Jean-Luc Mélenchon

Passation de pouvoir prévue à 18 heures

La passation de pouvoir à Matignon entre le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal et son successeur Michel Barnier aura lieu ce jeudi à 18 heures, a annoncé l'entourage de Gabriel Attal. Dans la cour de l'hôtel Matignon, la garde républicaine se préparait à accueillir le nouveau locataire. Des tentes blanches ont été aussi installées, ainsi que des rubans bleus pour délimiter les emplacements pour la presse, le personnel et les proches.

"L'élection a été volée aux Français", a dénoncé jeudi le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon après l'annonce de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, tandis que le patron des socialistes Olivier Faure a estimé que "nous entrons dans une crise de régime".

Découvrant "un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut être sur la suggestion du Rassemblement national", Jean-Luc Mélenchon appelle dans une video postée sur les réseaux sociaux "à la mobilisation la plus puissante que possible" samedi. Olivier Faure décrit de son côté sur X un "déni démocratique porté à son apogée: un Premier ministre issu du parti qui est arrivé en 4e position et qui n'a même pas participé au front républicain".

Macron ne respecte pas la "souveraineté populaire" et le "choix issu des urnes", lance Mathilde Panot

La cheffe de file des députés de La France insoumise, Mathilde Panot, a accusé le chef de l'Etat de ne pas respecter avec cette nomination la "souveraineté populaire" et le "choix issu des urnes". "On sait à la fin qui décide : elle s'appelle Marine Le Pen. C'est à elle que Macron a décidé de se soumettre", a de son côté fustigé la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier.

Pour Renaissance, "pas de censure automatique" mais pas de "chèque en blanc"

Renaissance ne votera pas de "censure automatique" contre le gouvernement que doit former Michel Barnier, mais portera "des exigences sur le fond, sans chèque en blanc", a fait savoir jeudi le parti d'Emmanuel Macron, pour qui le président a "rempli son rôle constitutionnel" en vue d'un "gouvernement stable".

"Le Parti socialiste n'ayant jamais voulu soutenir la candidature de Bernard Cazeneuve", Emmanuel Macron "fait donc le choix d'un Premier ministre de droite", accuse par ailleurs Renaissance. Le chef de l'Etat a opté pour une figure des Républicains (LR) pour Matignon, après 60 jours de crise ministérielle.

Le RN "jugera sur pièces son discours de politique générale", assure Bardella

Le patron du RN Jordan Bardella a assuré jeudi que son parti "jugera sur pièces le discours de politique générale" de Michel Barnier, avant de se déterminer sur une censure de son gouvernement, après sa désignation comme Premier ministre. "Nous plaiderons pour que les urgences majeures des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, soient enfin traitées, et nous nous réservons tout moyen politique d'action si ce n'était pas le cas dans les prochaines semaines", a-t-il affirmé sur X (anciennement Twitter).

Après une attente interminable, indigne d’une grande démocratie, nous prenons acte de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre d'Emmanuel Macron.



Les 11 millions d'électeurs du Rassemblement National méritent le respect : c'est notre exigence première.



Macron demande à Barnier de constituer "un gouvernement de rassemblement au service du pays"

Emmanuel Macron a demandé au nouveau Premier ministre Michel Barnier de "constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays", a déclaré jeudi l'Elysée dans un communiqué. "Cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement", a ajouté la présidence.