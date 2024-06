EN DIRECT - Législatives 2024 : plusieurs figures historiques de LFI écartées, Mélenchon accusé de «régler ses comptes»

Alors que le premier tour des élections législatives anticipées aura lieu dans un peu plus de deux semaines, la France insoumise a annoncé vendredi soir réinvestir le député du Nord Adrien Quatennens, pourtant condamné pour violences conjugales. À l'inverse, plusieurs figures historiques du parti comme Alexis Corbière, Raquel Garrid ou Danielle Simonnet, étiquetés comme frondeurs, ne sont pas reconduites. Une décision qualifiée de "purge" ou de "sectarisme" par plusieurs élus du parti, comme Clémentine Autin ou François Ruffin. De son côté, le député de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, accuse Jean-Luc Mélenchon de "régler ses comptes".

Entre 300.000 et 350.000 manifestants anti-RN attendus dans toute la France

D'un autre côté, plusieurs dizaines de milliers de personnes devraient défiler ce samedi dans toute la France contre l'extrême droite. Des manifestations à l'appel de syndicats, d'associations et de la coalition de gauche du "Nouveau Front populaire" désignée adversaire N.1 par le patron du RN Jordan Bardella en vue des législatives anticipées.

Environ 200 manifestations sont prévues pendant le week-end à l'approche des législatives des 30 juin et 7 juillet et elles commenceront dès samedi matin à Bayonne, Toulon ou Valenciennes. À Paris, le cortège partira à 14H00 pour emprunter le traditionnel itinéraire République-Bastille-Nation. Lyon défilera dimanche.

De source policière, 300 à 350.000 personnes sont attendues, dont 50.000 à 100.000 dans la capitale. 21.000 policiers et gendarmes seront mobilisés.

"Il faut bien entendu que cette journée puisse se dérouler comme on a réussi à le faire sur les retraites, sans violence", a déclaré la N.1 de la CFDT Marylise Léon dans un entretien au Parisien. Cinq syndicats CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires appellent à la mobilisation. FO, CFE-CGC et CFTC mettent en avant leur apolitisme pour ne pas appeler à manifester même si certaines fédérations comme celle de l'éducation chez FO iront défiler.

"Il y a besoin d'un sursaut démocratique", a souligné Marylise Léon qui appelle à voter "pour n'importe quelle bannière face au RN". "Un samedi, au vu de la situation qu'on est en train de vivre en France, il devrait y avoir beaucoup de monde", selon Hervé Aussel, secrétaire général CFDT Haute-Garonne.