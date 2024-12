EN DIRECT - Le nouveau Premier ministre «ne peut pas être François Bayrou», estime Olivier Faure

Une semaine après la censure du gouvernement Barnier, Emmanuel Macron poursuit sa réflexion pour nommer un nouveau Premier Ministre. De son côté, Olivier Faure s'oppose catégoriquement à la nomination de François Bayrou. Suivez notre direct.



Qui prendra la succession de Michel Barnier ? Une semaine après la censure du gouvernement du septuagénaire, Emmanuel Macron poursuit sa recherche d'un nouveau Premier ministre. Après avoir réuni les chefs de groupes des partis politiques à l'Élysée, à l'exception du Rassemblement national et de La France insoumise, plusieurs noms circulent, comme celui de François Bayrou et celui de Catherine Vautrin.

Les informations à retenir : Olivier Faure s'oppose à la nomination de François Bayrou comme Premier ministre

Le Nouveau Front populaire se fissure après la réception de tous les chefs de partis, sauf celui de La France insoumise

Emmanuel Macron souhaite nommer un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures

Le nouveau Premier ministre "ne peut pas être François Bayrou", alerte Olivier Faure

Le nouveau Premier ministre "ne peut pas être François Bayrou" qui incarnerait une "continuité" du macronisme, a déclaré mercredi le socialiste Olivier Faure qui veut un Premier ministre "issu de la gauche".

"Cela ne peut pas être François Bayrou", a estimé Olivier Faure sur BFMTV/RMC, sans s'avancer sur une éventuelle censure d'un gouvernement dirigé par le centriste qui fait figure de favori pour être nommé à Matignon.

Après la rencontre entre les chefs de groupe, Jean-Luc Mélenchon montre les dents

Jean-Luc Mélenchon est en colère face à ses partenaires politiques ayant participé mardi à la réunion à l'Élysée avec des tractations avant la nomination d'un nouveau Premier ministre.

Le Nouveau Front populaire n'en finit plus de se déchirer, en marge des pourparlers avec le chef de l'État en vue de la nomination d'un Premier ministre. "Si le NFP est détruit par le ralliement à Macron de nos partenaires, on sait ce que ça nous coûtera", prévient Jean-Luc Mélenchon, avant de tenter d'intimider ses alliés de gauche qui pense "pouvoir gagner un seul siège sans nous", lance-t-il.

Emmanuel Macron souhaite nommer un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures

Emmanuel Macron a réuni mardi pendant plus de deux heures et demie les chefs des partis politiques à l'Elysée, à l'exception du RN et de LFI, leur annonçant son intention de nommer un nouveau Premier ministre "dans les 48 heures". Cette rencontre dans le jardin d'hiver du palais présidentiel, inédite depuis le début de la crise politique déclenchée par la dissolution de l'Assemblée nationale, visait avant tout à conclure un "contrat de méthode" dans l'espoir d'aboutir à un gouvernement et surtout d'éviter une nouvelle censure, a expliqué l'entourage du chef de l'Etat.