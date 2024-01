Discours de politique générale, colère des agriculteurs... la semaine décisive de Gabriel Attal

Ce mardi s'annonce comme un jour particulier pour le chef du gouvernement récemment nommé. Gabriel Attal doit en effet se présenter mardi face aux parlementaires pour prononcer le traditionnel discours de politique générale. C'est lui qui est en première ligne et le Premier ministre est face à une semaine décisive, alors que ses annonces n'ont en rien calmé la colère des agriculteurs.

"Remettre de l'exigence à tous les étages"

Un acte fondateur pour tout nouvel hôte de Matignon. Gabriel Attal le sait, il n'aura pas que les agriculteurs à contenter. Il a commencé à tracer les grandes lignes de sa déclaration lundi. "On doit continuer à mieux valoriser le travail. Et ça, ce sera le cœur de ma déclaration de politique générale", a-t-il déclaré. "Nos services publics, au premier rang desquels l'éducation et la santé, on doit remettre de l'exigence à tous les étages."

Et après les agriculteurs, dont certains n'excluent pas de se déplacer jusqu'aux abords de l'Assemblée mardi, ce sont les principaux syndicats enseignants qui seront en grève jeudi. La semaine s'annonce d'autant plus longue pour Gabriel Attal qu'il ne pourra compter sur Emmanuel Macron pour se libérer d'une partie de cette pression. Le président décolle pour la Suède lundi, il sera en visite d'État jusqu'à mercredi, avant le Conseil européen extraordinaire qui aura lieu jeudi à Bruxelles.