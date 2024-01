En déplacement dans un commissariat, Attal veut mettre l'accent sur l'autorité et arrondir les angles avec Darmanin

Gabriel Attal n'a que très peu côtoyé les forces de l'ordre durant son parcours politique. Mais c'est auprès d'eux que le nouveau Premier ministre a effectué ce mercredi son deuxième déplacement dans la peau d'un chef de gouvernement, au lendemain de sa rencontre avec des riverains du Pas-de-Calais, sinistrés après les inondations. Dans un commissariat d'Ermont, dans le Val-d'Oise, aux côtés de Gérald Darmanin, a priori confirmé au poste de ministre de l'Intérieur, Gabriel Attal se positionne sur le terrain et veut asseoir sa légitimité.

"Merci pour votre travail au quotidien pour la sécurité de nos concitoyens", a-t-il notamment déclaré à l'adresse des policiers. À la sortie du commissariat, le nouveau Premier ministre reprend, à son compte, les termes d'Emmanuel Macron sur le besoin d'autorité. "Ici à Ermont, comme partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Des Français qui travaillent et qui ne manquent jamais à leurs responsabilités. Il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici".

Attal-Darmanin, une relation plutôt fraiche

Ce déplacement avec Gérald Darmanin vise aussi à arrondir les angles entre les deux hommes qui entretenaient jusqu'alors une relation très fraîche. Le locataire de la place Beauvau a bien félicité Gabriel Attal mardi, à l'annonce de sa nomination, mais de façon très sobre, avant de faire fuiter dans la presse qu'il avait, grâce à Emmanuel Macron, l'assurance de rester à son poste dans les prochains mois. Par ce biais, Darmanin tente de s'affranchir de la tutelle du nouveau locataire de Matignon.

Néanmoins, tout s'est parfaitement déroulé ce mercredi après-midi. Les deux hommes se sont affichés côte à côte et ont même pris leur petit-déjeuner ensemble dans la matinée. Mais il faudra tout de même surveiller, dans les prochaines semaines, la nature de leur relation et surtout l'autonomie qu'accordera Gabriel Attal à Gérald Darmanin, si ce dernier est bel et bien confirmé Place Beauvau.